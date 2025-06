Ecco cosa è successo nel botta e risposta tra il giornalista e il presidente Usa

Il presidente Usa, Donald Trump, attacca il giornalista Michael Wolff, che nei giorni scorsi aveva suggerito che il “risentimento” del tycoon verso le università come Harvard possa derivare da motivi personali, sostenendo che Trump non fosse stato ammesso a Harvard.

“Michael Wolff, un giornalista di terza categoria, deriso persino dai furfanti delle fake news, ha recentemente affermato che l’unico motivo per cui ‘me la sto prendendo’ con Harvard è perché ho fatto domanda e non sono stato ammesso. Questa storia è totalmente FALSA, non ho mai fatto domanda a Harvard”, ha scritto Trump in un post sul suo social Truth. “Mi sono laureato alla Wharton School of Finance dell’Università della Pennsylvania. È arrabbiato perché il suo libro su di me è stato un vero e proprio ‘FLOP’. Nessuno lo voleva, perché il suo ‘giornalismo’ e la sua reputazione sono pessimi!“, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca.

I rumors su Trump e Barron non ammessi ad Harvard

Il Daily Beast ha riportato all’inizio di questa settimana che alla Casa Bianca circola una battuta secondo cui Donald Trump avrebbe messo gli occhi sull’istituto dell’Ivy League perché suo figlio Barron non è riuscito a entrarvi. Ma Wolff ha suggerito che è stato lo stesso Trump a non riuscire a frequentarlo. La madre di Barron, la first lady Melania Trump, ha dichiarato che suo figlio non ha mai fatto domanda per Harvard e non è il motivo dell’apparente vendetta del presidente contro l’università. Barron frequenta la New York University.

Cosa ha detto Wolff su Trump e Harvard

Wolff, autore di diversi libri sul presidente, ha affermato la scorsa settimana sul The Daily Beast Podcast che Trump “non è entrato ad Harvard” e ha suggerito che ora sta prendendo di mira l’università in parte perché nutre del “rancore”. “Ha bisogno di un nemico”, ha detto Wolff all’inizio del podcast, come riporta proprio il Daily Beast. “È questo che rende grande lo spettacolo. Lo spettacolo di Trump. In realtà, sceglie nemici fantastici. E Harvard, con tutto ciò che rappresenta, si inserisce perfettamente nello spettacolo di Trump”, ha detto. “Prendere di mira Harvard si è rivelato un titolo incredibilmente affidabile”, ha aggiunto. “Quindi ha fatto centro. Ha fatto quello che si era prefissato di fare. Dominare i titoli dei giornali”.

