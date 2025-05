Gli investigatori non sanno quanti siano gli autori della sparatoria né se le vittime fossero state prese di mira

Sette persone sono state ferite a colpi d’arma da fuoco, tre delle quali in modo grave, in un parco nella periferia di Tacoma, nello Stato di Washington, mercoledì sera, 28 maggio, secondo quanto riferito dalla polizia. Gli agenti hanno trovato una “scena molto caotica” quando sono intervenuti in seguito a segnalazioni di colpi d’arma da fuoco al Harry Todd Park di Lakewood poco prima delle 20, ha riferito il sergente Charles Porche della polizia di Lakewood alla KOMO-TV.

Ha aggiunto che i paramedici hanno trasportato cinque persone in ospedale e altre due sono arrivate in ospedale con mezzi propri. Gli investigatori non sanno quanti siano gli autori della sparatoria né se le vittime fossero state prese di mira, ha detto. Mercoledì mattina, 29 maggio, non era stato effettuato ancora alcun arresto.

