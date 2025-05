A distanza di cinque anni, molti di quei murales sono ancora visibili. Quello di Washington che li ha ispirati tutti è stato cancellato

Nel 2020, in seguito agli omicidi di George Floyd, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery da parte della polizia, in diverse città degli Stati Uniti sono comparsi murales dedicati al movimento Black Lives Matter. Queste opere d’arte sono state realizzate in segno di solidarietà con la presa di coscienza nazionale sulla brutalità della polizia e il razzismo, scatenata da proteste di massa multietniche senza precedenti. A distanza di cinque anni, molti di quei murales sono ancora visibili e continuano ad essere mantenuti da attivisti, gruppi comunitari e altri.

Il murale di Washington dedicato a George Floyd cancellato

Ma il murale che li ha ispirati tutti – lettere maiuscole alte 10 metri dipinte in giallo su una strada di Washington, D.C., a un isolato dalla Casa Bianca – è stato rimosso dopo la rielezione di Donald Trump.

Muriel Bowser, sindaco di Washington, D.C., ha ordinato alle squadre di rimuovere il murale BLM a marzo sotto la pressione del Congresso a guida repubblicana. Bowser ha sottolineato che il murale, un atto di sfida contro la prima amministrazione del presidente Donald Trump, “ha ispirato milioni di persone e ha aiutato la nostra città a superare un periodo doloroso”.

Keyonna Jones, una dei sette artisti che hanno dipinto Black Lives Matter Plaza, ha detto di capire perché Bowser abbia agito in questo modo e che la rimozione del murale non toglie nulla alla sua importanza storica. “Vederlo replicato in tutto il mondo nel giro di 24 ore”, ha detto Jones durante la demolizione della piazza, “penso che sia ciò che davvero dimostra il potere dell’arte ed è questa la parte che preferisco di tutta questa esperienza”.

Secondo Urban Art Mapping, un database di arte pubblica di strada, rimangono circa 150 murales “Black Lives Matter”. Lindsey Owen, storica dell’arte di Chicago, ha affermato che ognuno di essi rappresenta lo scopo culturale e politico condiviso di una comunità. “Anche se la BLM Plaza viene smantellata, il reciproco rispecchiamento di questi murales ne garantisce la persistenza”, ha detto Owen, “riflettendo ora anche l’assenza degli spazi che sono stati rimossi”.

Sette murales di Black Live Matters degni di nota

Nel 1899, Hobson City è diventata il primo comune autonomo interamente nero dell’Alabama. Nel 2020, i residenti, tra cui il sindaco Alberta McCrory, hanno dipinto “Black Towns Matter” sulla strada principale, Martin Luther King Boulevard. A Montgomery, è stata allestita un’installazione temporanea intorno alla Court Square Fountain, un tempo sede di un mercato di schiavi. I funzionari della città hanno detto che il murale sarà lavato via una volta che inizierà a mostrare segni di usura. Michelle Browder, l’artista, ha detto che il suo disegno riflette la storia della zona e che la comunità ha segnalato la sua disponibilità ad affrontare la disuguaglianza razziale unendosi per completare il murale. “Ci dà un senso di unicità e mostra che la nostra dichiarazione non solo ha un significato, ma invita anche le persone a guardare in basso, leggere e riflettere su ciò che è accaduto in questo spazio”, ha detto Browder. Nel centro di Oakland, i residenti e i gruppi della comunità hanno dipinto “Black Lives Matter” lungo tre isolati della 15th Street. Un mese dopo, un altro murale è stato realizzato dal Queer Healing Arts Center in onore delle vite delle persone trans e queer di colore. Il consiglio comunale della vicina Berkeley ha poi approvato un dipinto BLM davanti al municipio. Un murale dai colori dell’arcobaleno lungo la corsia centrale di Hollywood Boulevard a Los Angeles recita “All Black Lives Matter” (Tutte le vite dei neri contano) in celebrazione del movimento BLM e delle persone transgender nere. Il designer del murale, Luckie Alexander, ha affermato che il suo messaggio risuona oggi più forte che mai. “Vedere la BLM Plaza (a Washington) distrutta è come tornare indietro nel tempo, quando i neri e le persone LGBTQ+ dovevano lottare solo per esistere”, ha detto Alexander. “Il fatto che quello qui a Hollywood sia ancora lì mi dà la speranza che la California sia ancora un posto sicuro in cui vivere”. A Hartford, un murale Black Lives Matter – ogni lettera dipinta da un artista diverso – è stato realizzato in Trinity Street, a pochi passi dal Campidoglio. Il murale è stato ridipinto nel 2023 dopo essere stato deturpato con una svastica. Andre Rochester, che ha dipinto una delle T nel 2020 e nel 2023, ha affermato che il murale rappresenta la popolazione nera e di colore della città. “È stato collocato con intenzione”, ha detto Rochester, aggiungendo: “È una dichiarazione forte, che la città di Hartford ha a cuore la questione”. Tyrone Motley, che ha dipinto la V durante la ridipintura del 2023, ha affermato che è importante che Hartford continui a proteggere il murale anche se altri in tutto il paese stanno scomparendo. “Credo che un’opera come questa sia senza tempo”, ha detto Motley. “Sono abbastanza sicuro che tra 10 anni la gente potrà guardare un’opera come questa e capirne ancora il messaggio”. Un murale “Black Lives Matter” a San Pietroburgo è stato ridipinto nel 2023 con la scritta “Black History Matters” (La storia dei neri conta).

