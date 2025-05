A pochi giorni dall'anniversario della morte di Floyd, il 25 maggio 2020, saltano gli accordi del Dipartimento di Giustizia con alcuni Stati

Archiviate le indagini sui dipartimenti di polizia legate ad alcuni casi di abusi delle forze dell’ordine, come quelli di George Floyd e di Breonna Taylor.

Il Dipartimento di Giustizia ha deciso di annullare gli accordi con Minneapolis e Louisville, nel Kentucky, che prevedevano una riforma delle forze dell’ordine a seguito degli omicidi di George Floyd e Breonna Taylor. Il Dipartimento ha annunciato la decisione mercoledì. A gennaio, Minneapolis aveva approvato un decreto consensuale con il governo federale negli ultimi giorni dell’amministrazione Biden per riformare le sue politiche in materia di formazione e uso della forza sotto la supervisione del tribunale. L’accordo richiedeva l’approvazione di un tribunale federale. Ma l’amministrazione Trump ha comunicato al tribunale che non intende procedere. L’amministrazione ha anche annunciato che ritirerà i risultati delle indagini del Dipartimento di Giustizia su altri sei dipartimenti di polizia che l’amministrazione Biden aveva accusato di violazioni dei diritti civili.

“È opinione della Divisione per i diritti civili del Dipartimento di Giustizia sotto l’amministrazione Trump che la ‘microgestione federale’ della polizia locale dovrebbe essere un’eccezione rara e non la norma”, ha detto ai giornalisti il viceprocuratore generale Harmeet Dhillon, nuovo capo della divisione. Il Dipartimento di Giustizia ha annunciato la sua decisione poco prima del quinto anniversario dell’omicidio di George Floyd. Il 25 maggio 2020, l’allora agente Derek Chauvin ha usato il ginocchio per immobilizzare a terra un uomo di colore per 9 minuti e mezzo, in un caso che ha scatenato proteste in tutto il mondo e una riflessione nazionale sul razzismo e la brutalità della polizia.

Cosa aveva fatto l’amministrazione Biden

L’amministrazione Biden ha avviato indagini su modelli o pratiche dei dipartimenti di polizia in tutto il paese, portando alla luce problemi quali la discriminazione razziale e l’uso eccessivo della forza. Nelle ultime settimane dell’amministrazione precedente, il Dipartimento di Giustizia aveva raggiunto accordi consensuali con Minneapolis e Louisville, ma gli accordi non erano ancora stati approvati da un giudice. I sostenitori della riforma della polizia hanno denunciato la decisione di ritirarsi dagli accordi, affermando che la mancanza di un controllo federale metterà a rischio le comunità. “Questa mossa non è solo un’inversione di rotta politica. È una ritirata morale che invia un messaggio agghiacciante: la responsabilità è facoltativa quando si tratta di vittime di colore”, ha affermato il reverendo Al Sharpton, che ha collaborato con le famiglie Floyd e Taylor per promuovere la responsabilità della polizia.

“La decisione di Trump di archiviare queste cause con pregiudizio consolida un pericoloso precedente politico secondo cui i dipartimenti di polizia sono al di sopra di ogni controllo, anche quando hanno chiaramente dimostrato di non essere in grado di proteggere le comunità che hanno giurato di servire”. Kristen Clarke, che ha guidato la Divisione per i diritti civili sotto l’amministrazione Biden, ha difeso i risultati delle indagini della polizia condotte dal suo ufficio, sottolineando che sono state “condotte da avvocati di carriera, sulla base di dati, filmati delle telecamere indossate dagli agenti e informazioni fornite dagli stessi agenti”. “Ignorare e trascurare completamente queste violazioni sistematiche, messe a nudo in rapporti pubblici ben documentati e dettagliati, dimostra un palese disprezzo per i nostri diritti civili federali e per la Costituzione”, ha dichiarato Clarke in una dichiarazione all’Associated Press.

Gli accordi post caso George Floyd

L’amministrazione Trump ha dichiarato che sta anche riesaminando più di una dozzina di decreti di consenso della polizia che rimangono in vigore in tutti gli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia dovrebbe convincere un giudice a ritirare gli accordi già definitivi, una mossa che alcune comunità potrebbero opporre. Dhillon, capo della Divisione per i diritti civili, ha osservato che sia Louisville che Minneapolis stanno già adottando misure a livello locale per apportare cambiamenti e imporre controlli senza l’aiuto del governo federale.

Il dipartimento di polizia di Minneapolis opera in base a un decreto di consenso simile con il Dipartimento per i diritti umani del Minnesota. Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey e il capo della polizia Brian O’Hara hanno promesso in una conferenza stampa mercoledì che la città rispetterà i termini dell’accordo federale così come è stato firmato. “Rispetteremo ogni frase di ogni paragrafo del decreto di consenso di 169 pagine che abbiamo firmato quest’anno”, ha detto Frey. “Faremo in modo di portare avanti ogni frase di ogni paragrafo sia dell’accordo con il Dipartimento per i Diritti Umani del Minnesota, sia del decreto consensuale”.

In Kentucky, la città di Louisville ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia per riformare le sue forze di polizia dopo un’indagine federale che ha riscontrato che la polizia di Louisville era coinvolta in una serie di violazioni dei diritti costituzionali e di discriminazione nei confronti della comunità nera.

Il sindaco di Louisville, Craig Greenberg, ha affermato che la città rimane impegnata a riformare le sue forze di polizia e che richiederà candidature da parte di candidati che desiderano ricoprire il ruolo di supervisori indipendenti. “Durante tutto questo processo, non abbiamo mai esitato, non abbiamo mai ritardato, non abbiamo mai fatto un passo indietro nel cercare di imparare a fare meglio il nostro lavoro e a servire meglio la comunità”, ha affermato il capo della polizia di Louisville, Paul Humphrey. “Non si tratta delle parole scritte su questo foglio, ma del lavoro che gli uomini e le donne della LMPD, gli uomini e le donne dell’amministrazione comunale e la comunità faranno insieme per rendere questo posto più sicuro e migliore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata