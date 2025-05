Il presidente americano ha parlato dei colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca in Turchia

Il presidente americano, Donald Trump, parlando sull’Air Force One, ha affermato che non accadrà “nulla” tra Russia e Ucraina in termini di accordo di pace “finché io e Putin non ci incontreremo”. “Non sono deluso da nulla. Non so nulla di una delegazione. Non ho nemmeno controllato. Guardate, non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo. Non sarebbe andato se non ci fossi stato io. E non credo che succederà nulla finché io e lui non ci incontreremo”, ha risposto al tycoon al giornalista della Bbc che gli ha domandato se fosse deluso dalla delegazione russa mandata in Turchia.

