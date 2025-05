Le parole del capo della Casa Bianca durante la sua visita in Qatar

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare dei negoziati sulla guerra tra Russia e Ucraina, durante la sua visita a Doha. Secondo il presidente statunitense, Vladimir Putin non andrà in Turchia per i colloqui sul cessate il fuoco, se lui non sarà presente. “Non credo che Putin possa andare se io non ci sono”, ha ribadito Trump che poi ha aggiunto: “Se succedesse qualcosa, ci andrei venerdì, se fosse opportuno”. Dopo il Qatar, il capo della Casa Bianca volerà negli Emirati Arabi Uniti, ultima tappa del suo viaggio in Medio Oriente. La visita di Trump è la prima in assoluto di un presidente americano in carica in Qatar.

