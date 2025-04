Il presidente Usa: "La morte e la resurrezione di Gesù sono l'essenza della fede cristiana"

Donald Trump ha ospitato in vista della Pasqua una cena di preghiera alla Casa Bianca la sera del mercoledì santo. Il presidente si è rivolto a circa 40 leader cristiani nella Sala Blu, dicendo loro: “Spero che questa sia una delle Pasque più belle di sempre”.

Trump e il discorso sulla Pasqua

Trump ha definito la morte e la resurrezione di Gesù “due degli eventi più importanti della storia”. In un breve discorso incentrato principalmente su messaggi religiosi, senza le lunghe digressioni che il presidente solitamente ama inserire nei suoi discorsi, Trump ha denunciato la persecuzione dei cristiani in altre parti del mondo e ha annunciato la creazione di una task force del Dipartimento di Giustizia per combattere il pregiudizio anticristiano.

“La morte e la resurrezione di Gesù sono l’essenza della fede cristiana. Che siano ricchi o poveri, sani o malati, giovani o anziani, in tempo di pace o di guerra, i cristiani di tutto il mondo trovano conforto e speranza nella consapevolezza che Cristo è morto per loro e che potranno essere uniti a Lui in cielo”. Il presidente è stato presentato da Franklin Graham, figlio del famoso evangelista Billy Graham. Prima del discorso del presidente, Graham ha recitato una preghiera.

