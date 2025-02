Julie Pace: "Allarmante che l'amministrazione Trump ci voglia punire per il nostro giornalismo indipendente". L'Associazione dei corrispondenti: "Inaccettabile"

Nella tarda serata americana di martedì a un reporter di Associated Press è stato impedito di partecipare a un evento alla Casa Bianca, nella Diplomatic Room. Si tratta della seconda volta dato che che già nello stesso giorno era stato impedito a un altro giornalista di partecipare a un evento nello Studio Ovale. Lo rende noto la stessa AP. L’accesso è stato bloccato dopo che la Casa Bianca aveva chiesto all’agenzia di stampa di modificare il suo ‘stile’ sul Golfo del Messico, che il presidente Donald Trump ha ordinato di rinominare ‘Golfo d’America’. AP riferisce che il divieto di accedere alla Casa Bianca era stato minacciato martedì da funzionari dell’amministrazione Trump nel caso in cui AP non avesse cambiato la sua policy di scrittura relativa al ‘Golfo’.

Julie Pace (vicepresidente senior Ap): “Allarmante che l’amministrazione ci voglia punire”

Secondo Associated Press, la mossa potrebbe avere implicazioni costituzionali legate alla libertà di espressione. Julie Pace, vicepresidente senior e direttrice esecutiva di AP, l’ha definita inaccettabile. “È allarmante che l’amministrazione Trump voglia punire AP per il suo giornalismo indipendente”, ha dichiarato Pace, aggiungendo che “limitare il nostro accesso allo Studio Ovale in base al contenuto del discorso di AP non solo impedisce gravemente l’accesso del pubblico a notizie indipendenti, ma viola chiaramente il Primo Emendamento”.

Lo scontro sulla dicitura “Golfo del Messico”

Il mese scorso, tre giorni dopo l’insediamento di Trump, AP aveva dichiarato che avrebbe continuato a usare la dicitura ‘Golfo del Messico’, pur prendendo atto della decisione di Trump di rinominarlo. In quanto agenzia di stampa globale che diffonde notizie in tutto il mondo, AP afferma di dover garantire che i nomi dei luoghi e la geografia siano facilmente riconoscibili da ogni tipo di pubblico. Lo stile AP non è usato solo dall’agenzia, il manuale di stile AP è utilizzato da migliaia di giornalisti in tutto il mondo.

L’Associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca: “Inaccettabile”

L’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca (WHCA) ha definito la mossa della Casa Bianca inaccettabile e ha invitato l’amministrazione a cambiare rotta: “La Casa Bianca non può dettare il modo in cui le organizzazioni giornalistiche riportano le notizie, né dovrebbe penalizzare i giornalisti che lavorano perché non è soddisfatta della decisione dei loro direttori”, ha dichiarato Eugene Daniels, presidente della WHCA.

Trump ha anche decretato che la montagna dell’Alaska conosciuta prima come Monte McKinley e poi con il suo nome indigeno, Denali, sia riportata a commemorare il 25esimo presidente. Barack Obama aveva ordinato di rinominarla Denali nel 2015. Il mese scorso AP ha dichiarato che utilizzerà il cambio di nome ufficiale del Monte McKinley perché l’area si trova esclusivamente negli Stati Uniti e Trump ha l’autorità di cambiare i nomi geografici federali all’interno del Paese.

