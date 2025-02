Il tycoon: "Per difendere America da immigrati clandestini e droghe". Ottawa: "Da martedì dazi del 25% su merci americane"

Il presidente Donald Trump ha firmato l’ordine esecutivo per imporre i dazi del 25% sulle merci che arrivano negli Stati Uniti da Canada e Messico, e del 10% per quelle dalla Cina. Su X la Casa Bianca specifica che le misure sono necessarie “per far sì che Cina, Messico e Canada rispondano delle loro promesse di fermare l’afflusso di farmaci velenosi negli Stati Uniti”. Dall’Italia intanto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in un’intervista a La Stampa, chiede che si avvii un confronto “per evitare che si inneschi una guerra commerciale devastante”.

Lo dice in una intervista a La Stampa il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “Gli Stati Uniti sono il nostro principale partner, dopo la Germania, quello che segna la maggiore crescita con prodotti di eccellenza, il nostro Made in Italy, a cui i cittadini americani non vogliono assolutamente rinunciare. In un rapporto di scambi più equilibrato l’Italia può anche guardare con attenzione all’export statunitense di gas liquefatto. Siamo fiduciosi nel confronto e nella grande attenzione che Trump manifesta nei confronti di Giorgia, unico leader europeo ad essere invitato alla cerimonia di insediamento”, afferma.

