Il tycoon ha parlato del possibile acquisto dell'app cinese da parte di compagnie americane

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Microsoft è tra le aziende statunitensi in trattativa per acquistare TikTok. Sulla popolare App pende infatti un divieto che potrebbe diventare effettivo ed entrare in vigore ad aprile. Già negli scorsi giorni era emerso il possibile interesse di alcune società americane a rilevare la piattaforma cinese di videosharing.

L’ordine esecutivo di Trump

Il tycoon ha poi aggiunto che anche altre aziende erano interessate ad acquistare TikTok, ma non ha fornito un elenco. Lo scorso 19 gennaio l’app è stata brevemente rimossa dalla rete negli Stati Uniti salvo poi essere reintegrata proprio per volere di Trump. In uno dei suoi primi atti in carica, il 47° presidente americano ha infatti firmato un ordine esecutivo per ritardare di 75 giorni l’applicazione della legge che obbliga ByteDance, azienda sviluppatrice e proprietaria dell’App, a venderla per motivi di sicurezza nazionale. Secondo i funzionari americani che hanno emanato quella legge il rischio è che i dati degli americani venissero utilizzati in modo improprio dalla compagnia cinese. TikTok ha tempo fino a fine aprile per trovare una nuova proprietà che soddisfi il governo americano.

Ordini esecutivi su esercito, ‘via ideologia transgender’

Il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato inoltre che firmerà una serie di ordini esecutivi incentrati sull’esercito. Tra questi il reintegro dei soldati cacciati per aver rifiutato i vaccini anti-Covid e la rimozione dell'”ideologia transgender” dalle forze armate. Il tycoon è intervenuto alla conferenza dei deputati repubblicani riuniti in Florida, nel primo giorno di lavoro del segretario alla Difesa, Pete Hegseth.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata