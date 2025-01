Intervenendo durante il briefing con il presidente Biden sull’emergenza incendi in California, Kamala Harris ha parlato di un disastro definendolo “apocalittico”. La vicepresidente degli Stati Uniti ha spiegato come la situazione sia “imprevedibile” e “senza precedenti” e nella quale soprattutto “c’è molto in gioco”. La numero due della Casa Bianca ha poi elogiato i vigili del fuoco che stanno lavorando duramente per domare i roghi “anche con turni da 12 ore o addirittura più lunghi”:

