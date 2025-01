Biden invia in California ogni risorsa possibile, Harris annulla l'ultimo viaggio. Ordine di evacuazione per 180mila persone

Sale a 10 il bilancio delle vittime degli incendi nell’area di Los Angeles, secondo l’ufficio del medico legale della contea. I resti sono in attesa di identificazione e notifica ai familiari più prossimi. Il processo di identificazione delle persone decedute potrebbe richiedere diverse settimane “poiché il Dipartimento di medicina legale non è in grado di intervenire in tutti i luoghi dei decessi a causa delle condizioni dell’incendio e di problemi di sicurezza”, ha affermato l’ufficio. I funzionari hanno detto che due persone sono morte nell’incendio di Palisades e quattro nell’incendio di Eaton. Non è stato immediatamente chiaro se quelle sei persone fossero tra le 10 contate dall’ufficio del medico legale.

Per quanto riguarda i danni strutturali certificati finora, i due più grandi incendi che hanno devastato l’area di Los Angeles hanno bruciato almeno 10.000 case, edifici e altre strutture. A confermare questo dato, destinato ad aggravarsi, sono stati i funzionari locali che hanno esortato le persone a rispettare gli ordini di evacuazione dopo che un nuovo incendio è divampato e si è rapidamente diffuso.

Almeno 180.000 persone hanno ricevuto l’ordine di evacuazione per gli incendi che a Los Angeles hanno già bruciato circa 117 chilometri quadrati. Uno dei roghi, l’incendio di Palisades, è già il più distruttivo nella storia di Los Angeles. Tutte le scuole del distretto scolastico unificato di Los Angeles, il secondo più grande degli Stati Uniti, rimarranno chiuse oggi a causa del fumo pesante che aleggia sulla città e della cenere che piove in alcune zone. Le lezioni non riprenderanno finché le condizioni non miglioreranno.

I funzionari della Contea di Los Angeles hanno annunciato che l’incendio di Eaton vicino a Pasadena, iniziato martedì sera, ha bruciato più di 5.000 strutture, comprese case, condomini, aziende e veicoli. A ovest, a Pacific Palisades, il più grande degli incendi divampati nell’area di Los Angeles ha distrutto oltre 5.300 strutture. Decine di isolati sono stati ridotti in macerie. Sono rimaste solo le sagome delle case e i loro camini. A Malibu, le palme annerite sono tutto ciò che rimane sopra i detriti dove un tempo sorgevano le case sull’oceano. Sono bruciate almeno cinque chiese, una sinagoga, sette scuole, due biblioteche, boutique, bar, ristoranti, banche e negozi di alimentari. Sono bruciati anche la Western Ranch House di Will Rogers e il Topanga Ranch Motel, punti di riferimento locali risalenti agli anni Venti.

Un nuovo rogo, denominato Kenneth, è divampato nel tardo pomeriggio (la notte italiana) nella San Fernando Valley, a soli 3,2 chilometri da una scuola che funge da rifugio per gli sfollati. In rapida evoluzione, l’incendio si è poi spostato nella vicina contea di Ventura. “Ci aspettiamo che l’incendio si diffonda rapidamente a causa dei venti forti”, ha detto il sindaco di Los Angeles Karen Bass, facendo eco alle previsioni che prevedevano un rafforzamento dei venti tra ieri e oggi.

Tra i 10 morti accertati finora negli incendi a Los Angeles ci sono un padre e un figlio, entrambi disabili, Anthony Mitchell, amputato di 67 anni, e suo figlio Justin, affetto da paralisi cerebrale. I due stavano aspettando l’arrivo di un’ambulanza, che non è arrivata in tempo. Lo ha raccontato la figlia di Mitchell, Hajime White, al Washington Post. Shari Shaw ha invece raccontato all’emittente californiana KTLA di aver cercato di convincere il fratello 66enne, Victor Shaw, a evacuare martedì sera, ma lui è voluto rimanere per combattere l’incendio. Le squadre hanno trovato il suo corpo senza vita con un tubo da giardino ancora in mano. Ieri le squadre di recupero hanno estratto un corpo dalle macerie di quella che era una residenza sulla spiaggia di Malibu, sulla panoramica Pacific Coast Highway. Una lavatrice e un’asciugatrice carbonizzate erano tra le poche cose rimaste intatte.

Sono stati effettuati almeno 20 arresti per sciacallaggio tra le macerie lasciate dagli incendi a Los Angeles e la città di Santa Monica ha annunciato il coprifuoco. Le truppe della Guardia Nazionale sono arrivate a Los Angeles ieri sera. Lo sceriffo della contea ha detto che per proteggere le proprietà saranno dislocate vicino alle aree devastate dal fuoco e si prevede che il coprifuoco entrerà in vigore dalle 18.00 alle 6.00 del mattino.

“Sto inviando tutte le risorse federali possibili nella California meridionale, tra cui centinaia di vigili del fuoco federali, 30 elicotteri e aerei antincendio, 8 C-130 del Dipartimento della Difesa e 500 militari addetti allo sgombero del territorio”. Lo scrive su X il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “Stiamo lavorando con il Dipartimento della Difesa – assicura – per individuare ulteriori possibilità di intervento”

I’m surging every federal resource possible to Southern California, including hundreds of federal firefighters, 30 firefighting helicopters and planes, 8 DoD C-130s, and 500 military ground-clearing personnel.

We’re working with @DeptofDefense to identify what more we can surge. pic.twitter.com/kbFejPtfCo

— President Biden (@POTUS) January 10, 2025