Il governo federale aumenterà del “100 percento” i fondi per l’emergenza incendi a Los Angeles e “coprirà al 100 percento i costi per 180 giorni”. Lo ha annunciato il presidente Joe Biden durante un vertice alla Casa Bianca in cui ha definito gli incendi di Los Angeles “i più devastanti della storia della California”. I fondi verranno usati tra l’altro per pagare la rimozione delle macerie, l’allestimento di rifugi temporanei, gli stipendi del personale impegnato nell’emergenza e “tutte le necessarie misure per proteggere le vite e le proprietà”.

