Le parole del portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby: "Prioritaria la sicurezza all'inaugurazione di Trump"

L’Amministrazione Biden lavorerà “fino alla fine” per mediare un accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi a Gaza. Lo ha sottolineato il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby. “Rimaniamo concentrati” sull’obiettivo, ha detto il funzionario, che ha definito “incoraggiante” l’invio di una nuova delegazione israeliana a Doha. Gli Stati Uniti, ha aggiunto Kirby, vogliono che il cessate il fuoco in Libano sia “mantenuto” e stanno lavorando “attivamente” e “intensamente” a livello diplomatico per questo obiettivo.

Sicurezza inaugurazione Trump è una priorità

La sicurezza della cerimonia di inaugurazione di Donald Trump e delle persone presenti rimane una “grande priorità” dell’Amministrazione, ha poi sottolineato Kirby alla luce dell’attacco avvenuto a New Orleans e al rischio di nuovi attentati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata