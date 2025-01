Il presidente Usa, Joe Biden, ha riferito che “le forze dell’ordine e l’intelligence” stanno indagando per capire se ci sia “un possibile collegamento” tra l’attacco di New Orleans, nel quale sono morte almeno 15 persone, e l’esplosione del Tesla Cybertruck, avvenuta domenica fuori dall’hotel Trump di Las Vegas. “Finora, non c’è nulla da segnalare su questo punto”, ha aggiunto in una breve apparizione davanti ai giornalisti domenica sera al ritiro presidenziale di Camp David nel Maryland.

