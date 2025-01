Biden: "Killer dice di essersi ispirato all'Isis". Mattarella al presidente Usa: "Sgomento per vile attentato"

Il killer di New Orleans Shamsud-Din Jabbar, 42enne che alla guida di un pick-up ha investito la folla che festeggiava il Capodanno a Bourbon Street, uccidendo almeno 15 persone, avrebbe pianificato di uccidere la sua famiglia e avrebbe fatto sogni che lo hanno ispirato a unirsi all’Isis. È quanto emerge da alcuni video, secondo diversi funzionari a conoscenza delle indagini, come riportato da Cnn. Jabbar, cittadino statunitense e veterano dell’esercito che ha prestato servizio in Afghanistan, ha fatto riferimento nei video al suo divorzio e a come inizialmente avesse pianificato di riunire la sua famiglia per una “festa” con l’intenzione di ucciderli, hanno riferito funzionari informati sulle registrazioni. Ma Jabbar ha detto nei video di aver cambiato i suoi piani e di essersi unito all’Isis, facendo poi riferimento a diversi sogni che aveva fatto sul perché avrebbe dovuto unirsi al gruppo terroristico.

Biden: “Indagini su collegamenti con esplosione del Tesla cybertruck a Las Vegas

Il presidente Usa, Joe Biden, ha riferito che “le forze dell’ordine e l’intelligence” stanno indagando per capire se ci sia “un possibile collegamento” tra l’attacco di New Orleans e l’esplosione del Tesla Cybertruck, avvenuta domenica fuori dall’hotel Trump di Las Vegas. “Finora, non c’è nulla da segnalare su questo punto”, ha aggiunto. Lo riporta Abc news.

Quanto successo a New Orleans è “un atto atroce” ha sottolineato Biden in una breve apparizione davanti ai giornalisti domenica sera al ritiro presidenziale di Camp David nel Maryland. Qui, Biden ha poi riferito di essere stato informato dall’Fbi sul fatto che “poche ore prima dell’attacco” il killer ha pubblicato video sui social media nei quali riferisce di essere ispirato dall’Isis, esprimendo il desiderio di uccidere”. Lo riporta Abc News. Biden ha poi riferito che Jabbar era “un cittadino americano, nato in Texas. Ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti in servizio attivo per molti anni. Ha anche prestato servizio nella riserva dell’esercito, fino a pochi anni fa”. L’Fbi sta studiando i video a cui il presidente Biden ha fatto riferimento, che il sospettato sembra aver registrato mentre guidava dal Texas alla Louisiana, hanno confermato fonti delle forze dell’ordine ad Abc News.

Trump: “Biden ha reso nostro Paese lo zimbello del mondo”

“Il nostro Paese è un disastro, uno zimbello in tutto il mondo! Questo è ciò che accade quando hai frontiere aperte, con una leadership debole, inefficace e praticamente inesistente”. Lo ha scritto su Truth il presidente eletto americano Donald Trump facendo riferimento all’attentato di New Orleans e all’esplosione di un Tesla Cybertruck, avvenuta domenica fuori da un hotel di sua proprietà a Las Vegas. “Il Dipartimento di Giustizia, l’Fbi e i procuratori statali e locali democratici non hanno fatto il loro lavoro. Sono incompetenti e corrotti, hanno trascorso tutte le loro ore di veglia ad attaccare illegalmente il loro avversario politico, me, piuttosto che concentrarsi sulla protezione degli americani dalla feccia violenta esterna e interna che si è infiltrata in tutti gli aspetti del nostro governo e della nostra stessa Nazione”, ha aggiunto. “I democratici dovrebbero vergognarsi di se stessi per aver permesso che ciò accadesse al nostro Paese. La Cia deve intervenire, ora, prima che sia troppo tardi. Gli Usa stanno crollando: una violenta erosione della sicurezza, della sicurezza nazionale e della democrazia sta avvenendo in tutta la nostra Nazione. Solo la forza e una leadership potente lo fermeranno. Ci vediamo il 20 gennaio. Rendiamo l’America di nuovo grande”, ha concluso.

Mattarella a Biden: “Sgomento per vile attentato, contrastare terrorismo”

“Ho appreso con sgomento del vile attentato che ha provocato molte vittime e feriti nella città di New Orleans. Il popolo italiano partecipa al lutto di quanti hanno perso i loro cari e auspica il pronto ristabilimento per i feriti. In questo momento di dolore per il popolo americano, tengo a riaffermare il deciso proposito della Repubblica Italiana di contrastare nel modo più fermo ogni forma di terrorismo, sulla base di quei valori di civiltà, democrazia e rispetto della vita umana, da sempre condivisi con gli Stati Uniti”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente degli Stati Uniti Joe Biden. “In spirito di vicinanza e in attesa di accoglierla a Roma, Le rinnovo, Signor Presidente, le espressioni del più profondo cordoglio delle Repubblica Italiana e mio personale”, conclude.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata