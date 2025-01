Indossando uno smoking all’ingresso della festa di Capodanno nel suo club Mar-a-Lago in Florida, il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che il 2025 sarà un “grande anno” e che “faremo fantasticamente bene come Paese”. “C’è una luce su tutto il mondo, non solo sul nostro Paese. C’è un sacco di gente felice”, ha aggiunto.

