Una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite quando un camion Tesla ha preso fuoco ed è esploso davanti all’hotel di Las Vegas del presidente eletto Donald Trump. La polizia metropolitana di Las Vegas e i vigili del fuoco della contea di Clark hanno dichiarato in una conferenza stampa che una persona è morta all’interno del veicolo. Altre sette persone nelle vicinanze hanno riportato ferite lievi e sono state portate in ospedale per le cure. Non sono ancora note le cause dell’incendio. Sui social è stato diffuso il video dell’esplosione, diventato immediatamente virale.

