Il presidente americano: "Assegnati o dispiegati nei Paesi della Nato"

“Circa 80.000 militari delle Forze Armate degli Stati Uniti sono assegnati o dispiegati nei Paesi della Nato in Europa, compresi quelli schierati per rassicurare i nostri alleati e per scoraggiare ulteriori aggressioni russe”. È quanto scrive il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una lettera al Presidente della Camera e al Presidente pro tempore del Senato pubblicata sul sito della Casa Bianca.

