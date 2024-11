Barack Obama, ha lanciato un ultimo appello sui suoi profili social, invitando la popolazione americana ad andare a votare nel giorno dell’Election Day per le Presidenziali. “Saranno elezioni molto combattute” ha detto l’ex presidente americano. “In alcuni Stati anche solo una manciata di voti, in ogni circoscrizione, può determinare il vincitore. Quindi, dovete uscire e andare a votare”. Obama ha esortato gli americani a diffondere le sue parole: “Ditelo alla vostra famiglia, ai vicini, agli amici, andate alle urne con i vostri amici e votate per Kamala Harris e Tim Walz”.

