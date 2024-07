La tempesta ha danneggiamento il 98% degli edifici dell'isola di Carriacou

Il segretario esecutivo delle Nazioni Unite per il cambiamento climatico Simon Stiell, si è recato nella sua città natale, Carriacou, Grenada, distrutta dal passaggio dell’uragano Beryl. La tempesta che si è intensificata rapidamente, ha danneggiamento il 98% degli edifici dell’isola, con “una devastazione che è diventata fin troppo familiare a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo”, ha dichiarato Stiell. “Beryl è la prova più dolorosa di una carneficina climatica incontrollata” ha aggiunto, lanciando un appello per trovare una soluzione al cambiamento climatico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata