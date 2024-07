Il presidente uscente poco dopo aver rinunciato alla sua candidatura: "Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo"

Joe Biden ha annunciato il suo endorsement alla sua vice Kamala Harris poco dopo aver comunicato il suo ritiro dalla corsa alle presidenziali americane.

“Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la candidatura e di concentrare tutte le mie energie sui miei doveri di presidente per il resto del mio mandato. La mia primissima decisione come candidato del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mia vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che ho preso. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio endorsement affinché Kamala sia la candidata del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo”, ha scritto il presidente Usa su X

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024