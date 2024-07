Il presidente degli Stati Uniti: "È stato il più grande onore della mia vita"

“È stato il più grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E mentre era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese che io mi dimetta e mi concentri esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato”. Così Joe Biden in una lettera pubblicata sul suo profilo X ha annunciato di ritirarsi dalla corsa alle presidenziali americane.

Biden: “Do mio pieno sostegno e endorsement a Kamala Harris”

“Cari colleghi democratici, ho deciso di non accettare la candidatura e di concentrare tutte le mie energie sui miei doveri di presidente per il resto del mio mandato. La mia primissima decisione come candidato del partito nel 2020 è stata quella di scegliere Kamala Harris come mia vicepresidente. Ed è stata la migliore decisione che ho preso. Oggi voglio offrire il mio pieno sostegno e il mio endorsement affinché Kamala sia la candidata del nostro partito quest’anno. Democratici: è ora di unirsi e battere Trump. Facciamolo”, ha scritto Joe Biden.

Trump: “Biden passerà alla Storia come il presidente peggiore”

“È il peggiore presidente nella Storia del nostro Paese. Passerà alla Storia come il presidente di gran lunga peggiore”. Lo ha detto Donald Trump, in una telefonata con la Cnn, pochi minuti dopo l’annuncio del presidente Joe Biden di rinunciare alla corsa per la rielezione. “La vice presidente Kamala Harris – ha aggiunto Trump – sarà più facile da battere rispetto a Biden“.

Biden: “In settimana spiegherò mia decisione alla nazione”

“Parlerò alla Nazione più tardi questa settimana in modo più dettagliato della mia decisione“, ha proseguito Biden nella lettera. “Permettetemi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato così duramente. Desidero ringraziare la vicepresidente Kamala Harris per essere stata un partner straordinario in tutto questo lavoro. E permettetemi di esprimere il mio sincero apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me“, ha aggiunto ancora Biden. “Credo oggi quello che ho sempre creduto: che non c’è niente che l’America non possa fare, quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che noi siamo gli Stati Uniti d’America”, ha concluso.

