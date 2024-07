L'ex modella ha aperto un pop-up store del suo marchio Smize & Dream

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha partecipato all’inaugurazione a Washington del pop-up store di Smize&Dream, il marchio di gelati di Tyra Banks. La numero due della Casa Bianca si è presentata accompagnata dalle sue due nipoti. Ad accoglierla la stessa modella e personaggio televisivo americano che, dietro il bancone, ha servito il gelato alle sue nuove clienti. La vicepresidente ha ordinato il gusto “Cap Hill Crunch” e una delle sue nipoti ha ordinato il gusto Chocolate GooGoo cake. La Banks ha poi raccontato il perché abbia deciso di aprire il negozio e ha spiegato che, crescendo a Los Angeles, sua madre la portava in gelateria ogni venerdì e dopo si sedevano in macchina a parlare dei loro sogni. Proprio per questo, ha sottolineato Banks, ha aperto il suo brand di gelati come una “lettera d’amore” a sua madre.

