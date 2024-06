La vicepresidente in un comizio a Las Vegas: "La posta in gioco non potrebbe essere più alta"

Kamala Harris difende Joe Biden dopo la deludente prestazione al duello televisivo contro Donald Trump, andato in onda sulla Cnn. “Ieri sera il presidente Joe Biden e Donald Trump hanno avuto il loro primo dibattito. E oggi il presidente stesso ha detto che non è stata la sua migliore performance“, ha detto la vicepresidente degli Stati Uniti in un comizio a Las Vegas. “Ma ci sono tre cose che erano vere ieri prima del dibattito e che sono ancora vere oggi. Primo: la posta in gioco di questa corsa non potrebbe essere più alta. Secondo: il contrasto in queste elezioni non potrebbe essere più netto. E terzo: crediamo nel nostro Presidente Joe Biden e crediamo in ciò che rappresenta”, ha aggiunto.

