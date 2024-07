Colpita soprattutto la città di Houston con forti piogge e potenti venti

Si moltiplicano le interruzioni di corrente lungo la costa del Texas dopo che l’uragano Beryl ha toccato terra e ha colpito la città di Houston con forti piogge e potenti venti. Secondo la CenterPoint Energy di Houston, oltre 750mila case e aziende sono rimaste senza corrente. L’acqua alta ha rapidamente iniziato ad allagare le strade di Houston e sono stati emessi avvisi di inondazione in un ampio tratto della costa texana.

Il servizio meteorologico nazionale prevede che Beryl oggi si indebolisca fino a diventare una tempesta tropicale per poi trasformarsi in una precipitazione tropicale domani. La tempesta ha raggiunto gli Stati Uniti dopo aver lasciato una scia di distruzione nell’ultima settimana in Messico e nei Caraibi.

