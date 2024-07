Le immagini dal satellite della perturbazione

Beryl si è rafforzato ed è diventato di nuovo un uragano domenica, mentre si dirigeva verso il sud del Texas. In alcune città della costa è scattato l’ordine di evacuazione. Le sue bande esterne sferzano la costa con pioggia e venti in aumento. La potente tempesta ha già aperto un percorso mortale attraverso parti del Messico e dei Caraibi. Secondo il National Hurricane Center di Miami, l’uragano ha avuto venti massimi sostenuti di 122 kmh. Si stava muovendo verso nord-ovest a 16 km/h. Mentre la tempesta si avvicinava alla costa, i funzionari del Texas hanno avvertito domenica che avrebbe potuto causare interruzioni di corrente e inondazioni, ma hanno anche espresso preoccupazione per il fatto che non abbastanza residenti e vacanzieri sulla strada di Beryl avessero prestato ascolto agli avvertimenti di evacuare le loro abitazioni o strutture ricettive.

