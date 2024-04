Dopo il mese di digiuno, i musulmani celebrano l'Eid al-Fitr con feste e visite familiari

Migliaia di persone hanno riempito lo stadio dei Mondiali in Qatar per le preghiere dell’Eid al-Fitr, che segnano la fine del mese sacro musulmano del Ramadan. La folla di fedeli musulmani era sul campo dell’impianto di Doha con file di tappetini. L’Education City Stadium ha ospitato la preghiera dell’Eid al-Fitr per la seconda volta dopo la conclusione dei Mondiali nel dicembre 2022. Dopo il mese di digiuno del Ramadan, i musulmani celebrano l’Eid al-Fitr con feste e visite familiari.

