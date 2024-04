Creata dal proprietario di un negozio di magliette personalizzate

I residenti di New York City hanno sentito gli alti edifici tremare a causa di un insolito terremoto che ha colpito il New Jersey la mattina di venerdì 5 aprile. Quando si è verificato il terremoto, il proprietario del negozio di magliette personalizzate Big Frog, a Manhattan, si è affrettato a stampare t-shirt per commemorare l’occasione. Le magliette in cotone al 100% con la scritta “I SURVIVED THE NYC EARTHQUAKE” sono disponibili per 10 dollari in tutte le taglie. La proprietaria del negozio stima di averne vendute una sessantina già entro metà pomeriggio.

