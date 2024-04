Finora non ci sono notizie di feriti o danni

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha fatto tremare la costa orientale degli Stati Uniti. Secondo l’US Geological Survey l’epicentro è stato registrato vicino a Whitehouse, nel New Jersey. La scossa è stata avvertita in tutta New York e a Philadelphia. Finora non ci sono notizie di feriti o di danni.

Sindaco New York: “Stiamo valutando l’impatto”

Il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York ha detto che non ci sono state segnalazioni di danni. Il sindaco di New York, Eric Adams, è stato informato del sisma, ha fatto sapere il suo portavoce Fabien Levy, aggiungendo: “Sebbene non ci siano segnalazioni di danni importanti al momento, stiamo ancora valutando l’impatto“. Anche a Baltimora, Philadelphia, in Connecticut e in altre zone della East Coast non abituate ai terremoti, tantissime persone hanno riferito di aver sentito la terra tremare. La governatrice di New York, Kathy Hochul, ha scritto in un post sul social X che il terremoto è stato avvertito in tutto lo Stato. “Il mio team sta valutando l’impatto e gli eventuali danni e aggiorneremo il pubblico nel corso della giornata”, ha dichiarato Hochul.

