Diverse auto sono finite nelle acque del fiume Patapsco

Una parte del ponte Francis Scott Key di Baltimora è crollata dopo che è stato urtato da una grande nave cargo nella notte tra lunedì e martedì. L’incidente, avvenuto intorno all’1.30, ora locale, (le 6.30 italiane) è stato confermato dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti. Il ponte è collassato causando la caduta di diversi veicoli nelle acque del fiume Patapsco. “Tutte le corsie sono chiuse in entrambe le direzioni per un incidente sulla I-695 Key Bridge. Il traffico viene deviato”, ha scritto su X l’Autorità dei trasporti del Maryland. I soccorritori stavano cercando almeno sette persone che risultano disperse e che si pensa siano cadute in acqua

