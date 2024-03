Lo confermano diverse fonti ad Ap, la notizia riportata su diversi media americani

Nikki Haley sospenderà la sua campagna presidenziale mercoledì dopo essere stata sonoramente sconfitta in tutto il Paese nel Super Tuesday, secondo quanto riferito ad Ap da fonti che hanno familiarità con la sua decisione, lasciando Donald Trump come ultimo candidato principale rimasto per la nomination repubblicana del 2024. Tre persone a conoscenza diretta, che hanno parlato a condizione di anonimato perché non autorizzate a parlare pubblicamente, hanno confermato la decisione di Haley prima di un annuncio da parte sua previsto per mercoledì mattina.

Chi è Nikki Haley

Haley, ex governatrice della Carolina del Sud e ambasciatrice delle Nazioni Unite, è stata la prima rivale di rilievo di Trump quando si è lanciata nella corsa nel febbraio 2023. Ha trascorso la fase finale della sua campagna mettendo aggressivamente in guardia i repubblicani dall’abbracciare Trump, che secondo lei era troppo ‘consumato’ dal rancore personale per sconfiggere il presidente Joe Biden nelle elezioni generali. La sua partenza consente a Trump di concentrarsi esclusivamente sulla probabile rivincita di novembre con Biden. L’ex presidente è sulla buona strada per raggiungere i 1.215 delegati necessari per ottenere la nomination repubblicana alla fine di questo mese. La sconfitta di Haley segna un colpo doloroso, anche se prevedibile, per quegli elettori, donatori e funzionari del Partito Repubblicano che si sono opposti a Trump e al suo marchio infuocato di politica ‘Make America Great Again’.

