Il piccolo roditore è uscito dalla sua casetta al Dauset Trails Nature Center di Jackson, in Georgia, e non ha visto la sua ombra

A Jackson, in Georgia, le previsioni delle prossime settimane dipendono dal generale Beauregard Lee. Durante il Giorno della marmotta se il piccolo animale esce dalla sua tana e non vede la sua ombra, a causa del cielo nuvoloso, allora significa che la primavera arriverà in anticipo. E così è stato quando il roditore è uscito dalla sua casetta al Dauset Trails Nature Center di Jackson. È il quinto anno consecutivo che Beauregard predice una primavera precoce.

