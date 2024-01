E' successo nella contea di Orlando. Lievemente ferito uno dei due conducenti

Spettacolare incidente su un’autostrada della contea di Orlando in Florida. Due mezzi pesanti, un tir e un autoarticolato, si sono scontrati provocando un enorme incendio. L’autostrada è stata bloccata per consentire le operazione di soccorso e pulizia. Nell’incidente è rimasto lievemente ferito uno dei due conducenti che è stato portato in ospedale.

