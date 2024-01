81enne uccisa da un tornado vicino Cottonwood

Una tempesta ha colpito il sud degli Stati Uniti con forti venti, oltre 88 km/h, che hanno scoperchiato case e ribaltato camper in Florida. Almeno tre i morti causati dal maltempo. Vicino a Cottonwood, in Alabama, una piccola città vicino ai confini della Georgia e della Florida, Charlotte Paschal, 81 anni, è stata uccisa quando la sua casa mobile è stata spazzata via dalle fondamenta. Nella zona si sarebbe abbattuto un presunto tornado.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata