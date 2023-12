Ultimi lavori per allestire la gigantesca sfera di cristallo

A New York fervono i preparativi per la festa di Capodanno, che si celebra come da tradizione a Times Square. Gli operai sono al lavoro per ultimare l’allestimento della gigantesca sfera luminosa con 2.688 triangoli di cristallo che, alle 23.59 in punto, sarà fatta calare. La sfera, infatti, è fissata a un palo da cui fa una discesa di 60 secondi. Il design celebrativo di quest’anno presenta un motivo a papillon creato in collaborazione con Fontainebleau Las Vegas, il resort e casinò di lusso atteso in tutto il mondo che ha aperto sulla Strip di Las Vegas all’inizio di questo mese. È un omaggio a quando Times Square era conosciuta come “The Bowtie”. Con una folla di festaioli pronta a inaugurare il nuovo anno sotto le luci di Times Square, funzionari e organizzatori affermano di essere pronti ad accogliere la folla e a garantire la loro sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata