Collassata una porzione dell'edificio: si indaga sulle cause

Una porzione di un condominio di sei piani situato nel Bronx, a New York, è crollata il pomeriggio di lunedì 11 dicembre, lasciando gli appartamenti esposti. I vigili del fuoco hanno setacciato il cumulo di macerie per assicurarsi che nessuno fosse intrappolato. Non sono state segnalate vittime. L’edificio è stato costruito nel 1927 ed era stato sottoposto al restauro della facciata. Un angolo del condominio presenta muri tagliati e pavimenti crollati, con un mucchio di macerie riversate sulla strada. È stata aperta un’inchiesta per determinare le cause del crollo.

