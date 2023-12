Accesa solo qualche luce per celebrare il momento

Il presidente dell’Hollywood Sign Trust, Jeff Zarrinnam, ha acceso una parte dell’iconica insegna di Hollywood per celebrare il suo centenario. Originariamente illuminata da più di 3.700 lampadine, di notte l’insegna di Hollywood non si accende più. Nel corso degli anni, i donatori hanno salvato l’insegna, restaurando ogni lettera. Il caso più recente ha visto celebrità donare denaro, tra cui Alice Cooper, che ha acquistato una “O” in onore del suo amico Groucho Marx.

