Milano, 12 ott. (LaPresse/Ap) – Si sono interrotte le trattative tra gli attori e gli studios di Hollywood ed è così sfumata la possibilità che lo sciopero degli artisti in corso da tre mesi finisca presto. L’alleanza di studi e servizi di streaming che negozia con gli attori ha reso noto che “le due parti sono così distanti nelle trattative contrattuali che non ha senso continuare”. Il sindacato degli attori ha criticato quelle che hanno definito “tattiche di bullismo” della controparte. I negoziati sono ripresi la scorsa settimana per la prima volta da quando gli attori hanno scioperato a luglio. Secondo gli studios l’accordo offerto è stato generoso quanto quello che ha posto fine allo sciopero degli sceneggiatori il mese scorso. Gli attori hanno definito questa “disinformazione”, dicendo che l’offerta non era neanche lontanamente generosa come descritta.

