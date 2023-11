Uno è ricoverato in gravi condizioni. Fermate tre persone

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. Teatro dello scontro a fuoco un centro commerciale di Indipendence, non lontano da Kansas City dove sono rimaste ferite quattro persone. Secondo quanto riporta AP una di queste è stata colpita alla testa e si trova ricoverata in gravi condizioni. Non si hanno invece notizie sullo stato delle altre tre. La polizia ha fermato tre persone.

