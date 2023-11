Il presidente degli Stati Uniti e la first lady Jill a Lewiston sul luogo della strage

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill Biden hanno deposto un mazzo di fiori bianchi a un memoriale improvvisato fuori dallo Schemengees Bar and Grille, uno dei luoghi della sparatoria nel Maine dello scorso 25 ottobre nella quale sono morte 18 persone e altre 13 sono rimaste ferite. La coppia presidenziale è rimasta per un momento di silenzio prima di chinarsi per abbracciare la proprietaria del bar Kathy Lebel. Otto persone sono morte lì nel massacro del 25 ottobre, insieme a sette nella vicina pista da bowling Just-In-Time Recreation. Altri tre sono deceduti negli ospedali. Biden si è recato a Lewiston per dare conforto alle famiglie delle vittime e mostrare sostegno ad una comunità in difficoltà.

