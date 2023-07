Ancora in fuga il sospettato

Una persona è morta dopo che un uomo alla guida di un’auto in fuga da un posto di blocco del Secret Service si è scontrato con i pedoni vicino alla Casa Bianca, a Washington. Come riferisce la Bbc, gli agenti avevano fermato l’auto per una targa scaduta. L’uomo alla guida “ha indicato che avrebbe fermato il veicolo”, ma è passato a un semaforo rosso e “ha colpito più persone sulle strisce pedonali” prima di fuggire, ha riferito la polizia. Il sospettato è ancora in fuga. Il portavoce del Secret Service Anthony Guglielmi ha detto che la polizia “sta lavorando per localizzarlo”.

