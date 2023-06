La polizia del Missouri indaga sull'accaduto

Due sparatorie nella stessa zona di Kansas City hanno causato diverse vittime: indaga la polizia del Missouri. Gli agenti sono stati chiamati intorno alle 3.00 e alle 4.30 del mattino. Almeno tre persone sono state trovate morte in un parcheggio e vicino all’incrocio tra la 57th Street e Prospect Avenue. Secondo il dipartimento di polizia almeno altre cinque persone sono rimaste ferite e ricoverate in vari ospedali. Un portavoce della polizia ha raccontato che c’è stato un grande raduno vicino a un’officina meccanica dove le persone sono state uccise. Non ci sono state informazioni immediate su eventuali arresti effettuati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata