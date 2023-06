Un tornado che si è abbattuto sulla più grande miniera di carbone del Paese, nel Wyoming nord-orientale, ha provocato otto feriti. Il tornado si è abbattuto sulla miniera North Antelope Rochelle, nella contea di Campbell. Peabody Energy, l’operatore della miniera con sede a St. Louis e a South Brisbane, in Australia, ha confermato che tutti i dipendenti sono stati rintracciati. Sei di loro sono stati ricoverati in ospedale. Non sono stati segnalati decessi. Secondo Leslie Perkins, portavoce della contea di Campbell, nel sito minerario sono stati travolti vagoni ferroviari vuoti e autobus destinati al trasporto dei lavoratori. I primi soccorritori hanno anche dovuto contenere la fuoriuscita di “diversi materiali pericolosi” dopo l’impatto del tornado.

