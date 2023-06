Una specie molto invasiva di lumache giganti è stata vista in alcune zone della Florida: si tratta di un animale che trasporta anche un parassita che può trasmettere la meningite negli esseri umani. Gli avvistamenti hanno fatto immediatamente scoppiare l’allarme e una città è stata messa in quarantena. La notizia è riportata anche dal New York Times.

Si tratta della lumaca gigante africana, ed è stata vista a Miramar, a nord di Miami, secondo quanto riporta il Nyt. Non tutta la città è stata messa in quarantena ma un’area è stata ‘recintata’, le persone possono entrare e uscire ma non rimuovere e spostare né le lumache né terra, sabbia o detriti.

Questo tipo di lumaca è uno degli animali “più invasivi” del Pianeta, secondo il dipartimento dell’agricoltura della Florida. Questa specie è stata eradicata dalla Florida già due volte: il primo esemplare fu trovato nel 1969, e venne considerato debellato nel 1975. Poi, nuovamente, nel 2021 (dopo il primo ritrovamento del 2011).