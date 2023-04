Il ministro degli Esteri russo: "Viviamo sulla stessa terra"

Giorno 427 della guerra in Ucraina. Dopo le parole dell’ex leader del Cremlino Dmitry Medvedev, che ha evocato scenari apocalittici dicendo che Mosca “non esiterà” a usare le armi nucleari, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha escluso la possibilità della terza guerra mondiale. Ha risposto “chi ne ha bisogno?” a una domanda a riguardo durante una conferenza stampa alle Nazioni Unite. Lavrov ha osservato: “Viviamo sulla stessa terra. Proprio ora stavamo parlando della terza guerra mondiale. Ebbene, chi ha bisogno di questo?”, prima di aggiungere che “quando si inizia a parlare di questo argomento, tutti puntano subito il dito contro la Russia, che sta portando il mondo alla terza guerra mondiale”. Ha detto inoltre di sperare che chi fa affermazioni come “‘se l’Ucraina perde, non si può evitare una terza guerra mondiale’ o viceversa”, mostri “responsabilità” e sia ancora “sano di mente”.

“Trentasette anni fa, l’incidente della centrale nucleare di Chernobyl ha lasciato un’enorme cicatrice in tutto il mondo. È passato più di un anno dalla liberazione della centrale dall’invasore. Dobbiamo fare di tutto per evitare che lo stato terrorista (la Russia ndr) utilizzi le centrali nucleari per ricattare l’Ucraina e il mondo”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Il 26 aprile 1986 l’incidente nella centrale di Chernobyl provocò la più grave catastrofe nucleare della storia in tempo di pace.

37 years ago, the Chornobyl NPP accident left a huge scar on the whole world. It’s been more than a year since the liberation of the plant from the invader. We must do everything to prevent the terrorist state from using nuclear power facilities to blackmail 🇺🇦 and the world. pic.twitter.com/q1QNDniXg4

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023