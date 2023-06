Il presidente americano lancia la campagna per il 2024 da Philadelphia

“Non vedo l’ora di questa campagna” per le elezioni presidenziali. Così il presidente americano Joe Biden a Philadelphia dove tiene il suo primo comizio da quando ha ufficializzato la sua campagna di rielezione alla Casa Bianca accanto a leader dei sindacati. Biden ha sottolineato che nel corso del suo mandato sono stati creati “13 milioni di posti di lavoro” e che non c’è “niente di impossibile” se l’America è unita. “Sono entusiasta che questo sia l’inizio di qualcosa di grande”, ha aggiunto mentre gli oltre 1000 lavoratori sindacali presenti intonavano cori in suo favore.

