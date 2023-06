Circa 160 pompieri sono dovuti intervenire per domare le fiamme: tre sono stati ricoverati in ospedale

Un enorme incendio è scoppiato giovedì nel magazzino dell’azienda Pioneer Pallet a Kansas City, Stati Uniti. Il portavoce dei Vigili del fuoco, Jason Spreitzer, ha affermato che circa 160 pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme: tre di loro sono stati ricoverati in ospedale mentre altri sette hanno ricevuto cure mediche sul posto. Proseguono, intanto, le indagini per capire cosa abbia causato il rogo.

