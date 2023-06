Le fiamme non hanno intaccato gli interni degli uffici ma il calore sprigionato ha distrutto alcune suppellettili

Le immagini del punto dove si sarebbe propagato l’incendio che ha distrutto un fabbricato a Colli Aniene, a Roma. Si tratta degli uffici dell’associazione Uisp. In base a quanto LaPresse ha potuto apprendere direttamente, le fiamme non hanno intaccato gli interni degli uffici, segno che il focolaio è partito probabilmente da fuori e non dall’interno. Il calore sprigionato dall’incendio ha però distrutto alcune suppellettili.

