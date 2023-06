Lo ha detto l'ex presidente americano in Georgia

“Per quanto riguarda l’incriminazione farsa, è una cosa orribile per il Paese. L’unica cosa positiva è che mi fa salire nei sondaggi, ci credereste?”. Così Donald Trump, ex presidente americano, dal palco della convention repubblicana in Georgia a proposito dei 37 capi d’accusa che pendono su di lui. A proposito del procuratore generale che lo accusa dice che “interferisce con le elezioni in un modo mai visto prima”. “Barano, sono corrotti, vanno sconfitti”, aggiunge.

